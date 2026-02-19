Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köse, kalp krizi şüphesiyle gittiği hastaneden sevk edildiği başka hastanede anjiyo olduğunu söyledi. Burada tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Köse, sağlık durumuna ilişkin bilgi de verdi. SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Fuat Köse'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün öğle saatlerinden sonra kalp krizi şüphesiyle gittiğim özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir özel hastaneye sevk edildim ve anjiyo işlemi gerçekleşti. Anjiyo işlemi sırasında stent takıldı, şu an tedbir amaçlı yoğun bakımdayım. Genel sağlık durumum iyi, merak eden herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma; dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun’umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin."

