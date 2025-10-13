39 eve yapılan eş zamanlı fuhuş baskınında ilginç detayla ortaya çıktı. Çete üyelerinden 2 kadının, falcılık kisvesi altında müşterisi olan kadınların sözde falına bakarak 'Sana zengin kısmet geliyor' gibi ifadelerle onları fuhuş yapmaya teşvik ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, kurdukları bir internet sitesi aracılığıyla anlaştıkları kişilerin talepleri doğrultusunda kadınları belirlenen evlere veya otellere yönlendirdiği anlaşıldı.

39 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından İstanbul'un Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçeleri ile Muğla ve Artvin illerinde belirledikleri 39 eve saat 06.30'da eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhuş çetesi üyesi olduğu belirlenen 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen, aralarında yabancı uyruklu olanların da bulunduğu 14 kadın mağdur kurtarıldı. Yapılan aramalarda ise 27 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 euro ve fuhuş yapılan kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.