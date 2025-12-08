Görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, olayın adli olduğu kadar politik bir mesele olduğunu vurguladı.



KİM KORUNUYOR?



Orhan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Bu ağ bu kadar büyüyene kadar kimler görevini yapmadı? Denetim sorumluluğu taşıyan kurumlar neden harekete geçmedi?” diye sordu. Orhan, fuhuş ağının kadınların hayatını, gençlerin umudunu ve toplumun güven duygusunu hedef aldığını belirterek,“Fuhuş ağı meselesi üstü kapatılacak bir skandal değil” dedi.





Kentteki kadın örgütleri, soruşturmanın derinleştirilmesini ve tüm iddiaların şeffaf bir şekilde kamuoyu önünde araştırılmasını talep ediyor. Konuyla ilgili sessizlik, kentte “Kim korunuyor?” sorusunu gündeme getiriyor.