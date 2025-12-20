Son operasyonda, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Gizem Türedi’nin, "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. GÜZELLİK YARIŞMASINA DA KATILMIŞ Gizem Türedi’ye ilişkin dikkat çeken detay ise sosyal medya hesabından çıktı. Instagram profilinde yer alan “Miss Antalya Model 2023” notu, Türedi’nin 2023 yılında Miss Antalya güzellik yarışmasında yer aldığını gözler önüne serdi. GİZEM TÜREDİ KİMDİR? Gizem Türedi, medya ve eğlence çevrelerinde ismi zaman zaman gündeme gelen bir isim olarak biliniyor. Oyunculuk ya da prodüksiyon alanında faaliyet göstermese de, sosyal çevresi ve medya dünyasındaki görünürlüğüyle tanınan Türedi, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.