Tekirdağ Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında masaj salonu sahibi N.D.’yi gözaltına aldı.
İşletmede yapılan aramalarda, not kağıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen N.D.’nin, polisler eşliğinde adliyeye getirildiği sırada gazetecilere söz konusu ifadeyi kullandığı öğrenildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.