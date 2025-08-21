Funda Arar'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak. Şarkı için imaj değiştiren Arar, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Mini jean şortu ve tarzıyla dikkat çekti. Şarkı için de konuşan Arar, "Gerçek aşk öyle kolay unutulmaz. Ama o gerçek aşklardan da günümüzde pek kaldığı söylenemez" dedi.

Müzik yolculuğuna 2000 yılında çıkardığı 'Sevgilerde' albümüyle başlayan şarkıcı Funda Arar, 2003'te Tarkan'ın da imzasını taşıyan 'Seni Düşünürüm' şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı, 'Yak Gel', 'Senden Öğrendim' ve 'Bağışla' gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

YENİ ŞARKI YENİ İMAJ

Ünlü şarkıcının uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısı 'Unutulmuyor' da yarın tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Funda Arar bu şarkı için imajını değiştirdi, saçlarını kestirip sarıya boyattı. Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü.