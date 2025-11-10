Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik açıklamalarıyla tepki çeken 'trol' Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'Ömer Faruk' rumuzlu bir kullanıcının "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..." paylaşımını alıntılayan Bölükbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

Bölükbaşı'nın 1961'de idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes üzerinden örnek vermesi sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

Bölükbaşı, Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla gelen tepkiler üzerine de paylaşımını silmek zorunda kaldı.

ERDOĞAN'IN NAMAZ KILARKEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, 'ELEŞTİRİ' DEDİ

Bölükbaşı, tepkiler sonrası Erdoğan'ın namaz kıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, şu notu düştü:

"Her ne kadar bazen kendi penceremizden eleştirilerimiz olsa da Cumhurbaşkanımıza yönelik herhangi bir tehlike ihtimali ortaya çıktığında kanımızla canımızla yanında durur, gerekirse onu korumak için kendimizi feda ederiz. Biz onun sadık ve cesur Müslüman kardeşleriyiz."