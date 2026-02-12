Habertürk'ün eski gelen yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu medyada uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve bu nedenle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak'ın Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde görülmesi ortalığı karıştırdı.

Torlak'ın, Akın Gürlek döneminin başlamasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nın Basın Müşaviri olduğu ileri sürüldü.

Yeni bakan ile ilgili iki önemli gelişmeyi Sözcü TV'de "İçimizden Biri" programında Ekrem Açıkel aktardı...

Akın Gürlek ile ilgili iki önemli gelişmeyi aktaran Açıkel şunları söyledi:

"Birinci önemli gelişme: İddialara göre diyorum, henüz resmi bir açıklama yok.

İletişim Başkanlığı’nda Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanıydı. Mehmet Akif Ersoy’la dostluğu nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. İşsizdi, ne yaptığı bilinmiyordu.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, Akın Gürlek’in Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak yanına atandığı ve bunun da kısa süre içerisinde duyurulacağı belirtiliyor.

Furkan Torlak’ın da şu dakikalarda bu görevi, resmi açıklama yapılmamış olsa da, fiilen yerine getirmeye başladığına dair bilgiler geliyor. Bir ihtiyat payı bırakalım ancak oldukça çarpıcı bir gelişme.

İkinci önemli gelişme ise Akın Gürlek’in kısa zaman zarfında ne yapacağına dair. Gelen bilgilere göre bugün ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde Adalet Bakanlığı’nda olacak ve tebrikleri kabul edecek.

Memleketi Nevşehir’e gidip gitmeyeceği de merak ediliyor. Evet, memleketine bir ziyaret yapacağı söyleniyor. Nevşehir’i ziyaret ettikten sonra, anne ve babasının yaşadığı İzmir’e geçeceği ifade ediliyor.

Orada anne ve babasının ellerini öptükten sonra tekrar Ankara’ya dönerek görevine başlayacağı belirtiliyor."