Habertürk'ün eski gelen yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu medyada uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve bu nedenle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa eden Furkan Torlak ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Akın Gürlek döneminin başlamasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nın Basın Müşaviri olacağın ileri sürülen Torlak'ın söz konusu göreve "atandığı" haberleri yalanlandı.

Gazeteci Seyhan Avşar, konuyla ilgili paylaşımında, "Sosyal medyada yer alan 'Furkan Torlak’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in basın müşaviri olduğu' yönündeki iddiaları bizzat Bakan Gürlek’e sordum. Bakan Gürlek, kesin bir dille bunun doğru olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MI VETO ETTİ?

Sözcü TV'de Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Özlem Gürses, Ankara'da konuşulanları aktardı.

Buna göre, Furkan Torlak'ın basın müşaviri olarak düşünüldüğü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu veto ettiği iddia edildi.