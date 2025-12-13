Ünlü isimlerle gündeme gelen, ardından medya sektörüne uzanan uyuşturucu soruşturmasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu dört isim tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken iktidara yakın Sabah gazetesi de soruşturma dosyasındaki 35 yaşındaki bir spikerin ifadesine yer verdi.

Kimliği açıklanmayan spiker, Mehmet Akif Ersoy hakkında zorlama ya da örgüt kapsamında bir suçlama yöneltmedi.

Ancak ifadesinde Ersoy'la üçlü bir ilişki yaşadığını öne süren spiker, kendisini de 'Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı'ğını aktardı.

Söz konusu ismin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak olduğu iddiaları ortaya atıldı.

İddiaların ardından Furkan Torlak, DMM'deki koordinatörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Torlak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum."