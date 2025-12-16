Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve çok sayıda televizyoncunun adının geçtiği uyuşturucu operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Operasyon kapsamında Ersoy tutuklanırken, soruşturmayla ilgili detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

TGRT ekranlarında Furkan Torlak’ın açıklamasını aktaran Fatih Atik, Torlak’ı tanıdığını belirterek, kendisinin kimseye operasyon çektiğine tanık olmadığını söyledi.

Atik, Torlak’ın gönderdiği açıklamada aracının değerinin iddia edildiği gibi 10 milyon TL değil, bunun yarısı olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Oturduğu evi ise 2021 yılında önceki evini satarak aldığını belirten Torlak’ın, söz konusu sitede tapu sorunları yaşandığını ve dairelerin uzun süre satılamadığını söylediği kaydedildi. Aynı sitede tanınmış başka isimlerin de yaşadığı belirtildi.

Torlak’ın, Fuat Uğur’a da değinerek DMM paylaşımlarına verdiği destekten dolayı saygı duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.

“Kütüphane” adlı mekânla ilgili iddialara da değinen Atik, Torlak’ın gönüllü uyuşturucu testi için daha önce başvuru yaptığını söylediğini aktardı.

Torlak, İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden herhangi bir telkin olmadan, kurumun adının geçmesi nedeniyle sorumluluk alarak istifa ettiğini belirtti.

Mekâna gidişiyle ilgili ise Torlak’ın, çocukluk arkadaşı tarafından “Seni Kütüphane’ye götüreceğiz” esprisiyle götürüldüğünü, ortamın aşırı gürültülü ve kalabalık olması nedeniyle kısa sürede çıktığını ve yalnızca bir koltukta oturduğunu söylediği ifade edildi.

Torlak ayrıca, bu dönemde İletişim Başkanlığı’nda görevli olmadığını vurguladı.