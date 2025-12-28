Futbol dünyasını heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi… İddialara göre Cristiano Ronaldo, kariyerini Inter Miami formasıyla noktalamak ve Messi ile aynı takımda oynamak istiyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, 40 yaşındaki yıldız, menajerlerine Inter Miami'ye resmi temas kurulması yönünde talimat verdi. Haberde, Ronaldo'nun bu hedef doğrultusunda Suudi Arabistan'daki mevcut maaşının çok altında bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Portekizli yıldızın en büyük arzusunun, futbolu bırakmadan önce Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı.

Haberde, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin de bu ihtimali daha gerçekçi hale getirdiği aktarıldı.