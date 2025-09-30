Barnes’ın sahibi olduğu ve şu anda tasfiye sürecinde olan John Barnes Media Limited adlı şirket, 1,5 milyon sterlinden fazla borçla iflas etti. En büyük alacaklı ise, İngiltere Vergi Dairesi (HMRC).

VERGİ BORCU 700 BİN STERLİN'İN ÜSTÜNDE

Yayımlanan son tasfiye raporuna göre şirketin HMRC’ye 776 bin 878 sterlin vergi, sigorta ve maaş kesintileri borcu bulunuyor. Ek olarak, güvence altına alınmamış borçlar için 461 bin 849 sterlin, yöneticiden alınmış bir 226 bin sterlinlik borç, ve tasfiye masrafları olarak 56 bin 535 sterlin daha listelendi.

Barnes, son sekiz yıldır HMRC’ye düzenli ödeme yaptığını ve halen ayda 10 bin sterlin ödediğini belirtiyor.

"GECELERİ UYKUSUZ KALDIM AMA..."

Sun'ın haberine göre; Barnes, “Birkaç uykusuz gece dışında hayatımda büyük bir etkisi olmadı. Dünyadaki diğer insanların neler yaşadığını düşününce daha şanslı hissediyorum” diyerek sürece dair kişisel değerlendirmelerde bulundu.

Finansal sorunlarının nedenlerini anlatan Barnes, futbolculuk döneminde büyük kazançlar elde ettiğini ancak yanlış kişilere güvenerek 1 ila 1,5 milyon sterlin arasında kayıp yaşadığını ifade etti.

John Barnes, 2010 yılından bu yana farklı dönemlerde birçok iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldı. 2023 yılında da, 238 bin sterlinlik kişisel vergi borcu nedeniyle hakkında iflas başvurusu yapılmış, ancak borç son anda ödenerek süreç durdurulmuştu.

Barnes, kariyeri boyunca Watford, Liverpool, Newcastle, Charlton gibi kulüplerde forma giydi. 79 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev alan oyuncu, 1999 yılında futbola veda etti. Ardından Tranmere, Celtic ve Jamaika Milli Takımı’nı çalıştırdı; yorumculuk yaptı ve 2021’de bir kitap yayımladı.