Avustralya A-League'de Melbourne Victory'nin, Newcastle Jets'i konuk ettiği karşılaşmanın son anlarına "martı istilası" damga vurdu.
Karşılaşmada uzatmaların ilk dakikasında sahaya akın eden yüzlerce martı, yeşil zemine 'acil iniş' yaptı. Sahanın bir bölümünde çimlerin görünmesini dahi engelleyen martılar nedeniyle hakem, oyuna ara verdi.
Yaklaşık 3 dakika süren "martı istilası", kendi kendilerine sahayı terk etmelerinin ardından son buldu, karşılaşma da kaldığı yerden devam etti. Avustralya Ligi'nde yaşanan o anlar, kısa sürede dünyada viral oldu.
