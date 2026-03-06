Hayatın tüm dinamikleri gibi futbol da yavaş yavaş yeniliğe boyun eğmeye devam ediyor... FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda her 45 dakikada bir 3 dakikalık zorunlu mola uygulamasını hayata geçirecek. Havadan bağımsız olarak zorunlu olacak "su molası" adı altındaki bu 3'er dakikalık süreçlerde yayıncı kuruluşların reklam yayınlama hakkı da olacak.

ŞİMDİ REKLAMLAR...

Dünya basınında yer alan haberlere göre 3 dakikalık mola süresinin 2 dakika 10 saniyelik kısmında reklam gösterimi serbest olacak. Öte yandan oyun akışının bozulmaması adına reklamların hakemin düdüğünden 20 saniye sonra başlamasına izin verileceği ve maçın yeniden başlamasına 30 saniye kala reklam yayınının sona erdirileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026'da Meksika'daki Azteca Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Turnuvada takım sayısı ise ilk kez 32'den 48'e çıkarılacak.

Toplamda 104 maçın oynanacağı organizasyonda takımlar 4'lü 12 grupta mücadele edecek.