16 Aralık 2025 tarihinde oynanan Somaspor-Bursaspor karşılaşmasına, maç boyunca bazı Bursaspor taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar damga vurdu.



2. Lig ekiplerinden Bursaspor, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada küfürlü tezahüratta bulunan taraftarlara yönelik hukuki sürecin başlatıldığını belirtirken, siyaset dünyasından da peş peşe tepkiler gecikmedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşananlara yönelik idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını belirtirken, bugün oynanan Batman Petrolspor- Bucaspor 1928 karşılaşmasında da yeni bir pankart krizi yaşandı.



PANKART STADYUMA ALINMADI, TARAFTARLAR TEZAHÜRAT İLE DESTEK OLDU



Batman Petrolspor taraftarları, yaşananların ardından Leyla Zana'ya destek vermek amacıyla hazırladıkları "Leyla Zana onurumuzdur" yazılı pankart ile karşılaşmaya girmek istedi.

Buna karşın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşma öncesinde pankartın bildirilmediğini belirterek, işlemin mevzuata aykırı olacağını açıklayarak pankartın tribünlere sokulmasına izin vermedi.



Taraftarlar, pankartın içeri alınmamasının ardından maç boyunca Leyla Zana'ya destek sloganları attı.





