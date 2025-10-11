FIFA Başkanı Gianni Infantino, geleneksel futbol takvimini altüst etme kararlılığını sürdürüyor. Infantino, 2034 Dünya Kupası’nın Suudi Arabistan’da kış ortasında düzenlenmesinin önünü açmak için uluslararası maç takviminin küreselleşmesi ve her yerde oynayabileceğiniz aylarda rekabet tezini savunuyor. Infantino, formatın iki yılda bir oynanacak şekilde genişletilmesini ve katılımcı kulüp sayısının 32’den 48’e çıkarılmasını planlıyor.

FAKİRLERE YER YOK

Afrika Asya gibi gelişmekte olan pazarlar, bu değişimden en çok faydalanacak olanlar olacak. Sıcak iklimlere ve zengin bütçelere sahip ülkeler, dünyanın en büyük ve en prestijli futbol turnuvasına ev sahipliği yapmak için güçlü tekliflerde bulunacak. Infantino’nun yapacağı bu hamle köklü bir futbol geleneğine sahip ancak ekonomik gücü daha az olan ülkeleri etkileyecek.