Başakşehir'de forma giyen futbolcu Bertuğ Yıldırım bir dönem sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşamıştı.

O dönem parmaklarındaki yüzükle dikkat çeken Ala Tokel evlilik hakkında "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.

Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden iklilinin ayrılık haberini almıştık.

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım'ın kalbini bu kez Portekizli model Oriana Correia Gomes'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Milli futbolcu dün akşam Boğaz'da teknede Oriana'ya hem doğum günü partisi düzenlendi hem de evlilik teklifinde bulundu.

Yıldırım, teklif sırasında hayranı olduğu Azer Bülbül şarkısı açtırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.