Serikspor’un Rus Teknik Direktörü Sergey Yuran, Pendikspor karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından ayrılık sinyali verdi. Yuran, yaptığı açıklamada antrenman sorunu yaşandığını açıkladı.

'AYRILMAK ZORUNDA KALACAĞIM'

Deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı: “Diyeceğim bir şey yok gelmesek daha iyi, finansal sorunlar çözülene kadar gelmesek daha iyi. Oyuncuların kafası rahat olmadıkça borçlar ne zaman ödenecek? Ben burada kimseye yardımcı olamam. Ben hocayım, antrenman yaptırmalıyım. Takım antrenman yapmadıkça futbol konuşamayız. Burada çalışmaktan memnunum, çok iyi bir lig. Şimdi bakacağım. Olumlu bir sonuç alamazsak takımdan ayrılmak zorunda kalacağım”

ANTRENMAN YAPMADI

“Maçı değerlendirmem zor olabilir. Haberlerde de paylaşıldığı gibi oyuncular da teknik ekip de para almıyor. Takım antrenman yapmadı. Sonuç da belliydi. Sadece maça geldik. Büyük ihtimalle takımdan ayrılacağım. Çünkü bir gelecek göremiyorum. Şu an kulüpte büyük problemler var"

Serikspor futbolcularının 8 haftadır ödeme almadığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmadığı iddia ediliyor.