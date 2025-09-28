İsrail’e futbol dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor… UEFA'nın İsrail'i uluslararası organizasyonlardan men etmesi gündeme düşerken futbolculardan da İsrail’e tepki geldi. BBC'nin haberine göre 48 sporcudan oluşan bir grubun İsrail ve İsrail kulüplerinin tüm uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesini talep eden bir dilekçeyi imzalamaya karar verdiğini bildirdi.

İmza verecekler arasında Monaco forması giyen Paul Pogba başta olmak üzere bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ve Halil Dervişoğlu da bulunuyor.

TFF DE MEKTUP YOLLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulunmuştu.