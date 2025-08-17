Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen iki ekip Bursaspor ve Eskişehirspor, özel maçta karşı karşıya geldi.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Bu sezon 2. Lig'e yükselen Bursaspor ile 3. Lig'de yer alacak Eskişehirspor, bir fidan dikme seferberliğine destek olmak için Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Her iki ekibin taraftarı da tribünlerdeki yerini alırken, mücadele kapalı gişe oynandı ve maçta yaklaşık 40 bin seyirci yer aldı.

Bursaspor, ilk yarıda Muhammed Demir ve ikinci devrede Ertuğrul Ersoy'un attığı golle maçı 2-1 kazandı. Eskişehirspor'un tek golünü ise Deniz Keskin kaydetti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında şehit olan orman işçilerinin ve gönüllülerin fotoğrafları maç önünde tribünlerde yer aldı. Söz konusu fotoğrafların yanı sıra "Unutmadık, unutmayacağız" ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar da tribünlerde yer aldı.

Yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünde görevli ekipler de Bursaspor yönetimi tarafından özel karşılaşmanın misafiri olarak ağırlandı.