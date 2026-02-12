Japonya futbolunda 100. yıl kutlamaları kapsamında dikkat çekici bir uygulamaya imza atıldı. Futbol dünyasında zaman zaman tartışma konusu olan beraberlik sisteminin kaldırılması, Japonya Ligi’nde hayata geçirildi.

BERABERLİK UYGULAMASI SONA ERDİ

Lig yönetimi, 100. yıl dönümüne özel olarak karşılaşmaların eşitlikle tamamlanmasını önleyecek yeni bir puanlama modelini devreye aldı. Buna göre, 90 dakikası berabere sonuçlanan maçlar doğrudan penaltı atışlarına taşınacak ve puan dağılımı bu sonuca göre belirlenecek.

YENİ SİSTEM 1 SEZON UYGULANACAK

Revize edilen formatta normal sürede galibiyet elde eden ekip 3 puanın sahibi olacak. Karşılaşmanın 90 dakikası eşitlikle sona ererse seri penaltı atışlarına geçilecek. Penaltılarda üstünlük kuran takım 3 yerine 2 puan alacak. Normal sürede mağlup olan taraf puan kazanamazken, penaltı atışlarında kaybeden ekip ise hanesine 1 puan yazdıracak. Söz konusu uygulama yalnızca lig maçlarında değil, özel organizasyonlarda da geçerli olacak ve bir yıl boyunca yürürlükte kalacak.

YENİ PUANLAMA SİSTEMİ İSE ŞÖYLE:

Normal sürede galibiyet: 3 puan

Penaltılarda galibiyet: 2 puan

Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan

Normal sürede mağlubiyet: 0 puan