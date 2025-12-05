İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Çakar adli işlemler öncesi sağlık kontrolüne getirildi.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, aralarında farklı liglerde mücadele eden futbol kulüplerinin başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

YÖNETİCİLER DE GÖZALTINDA

Spor Yorumcusu Ahmet Çakar'ın yanı sıra gözaltına alınan isimler arasında Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, Antalyaspor ikinci başkanı Emrah Çelik, Bandırmaspor'dan Tolga Kalender ve Serik Spor'dan Erhan Çelenk yer alıyor.

SÜPER LİG İDDİASI

Söz konusu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkisi olduğu ve müsabakaların sonuçlarını etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelileri kapsıyor. Kulüp başkanlarının yanı sıra, bazı kulüp yöneticileri, menajerler ve profesyonel futbolcuların da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. İddialar arasında Süper Lig'in 3 büyük kulübünden de futbolcuların operasyona dahil edildiği var.

Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.