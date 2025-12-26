İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması' kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında Galatasaray eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur da yer aldı.



GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ BELLİ OLDU



Savcılığın gözaltı kararı verdiği 29 isim şu şekilde:



1.Bahattin Berke Demircan

2.Doğukan Çınar

3.Ergün Nazlı

4.Eyüp Can Temiz

5.Furkan Demir

6.Gökhan Payal

7.Hamit Bayraktar

8.Hüseyin Aybars Tüfekçi

9.İbrahim Yılmaz

10.İlke Tankul

11.İsmail Karakaş

12.Mert Aktaş

13.Mustafa Çeçenoğlu

14.Tufan Kelleci

15.Erden Timur

16.Figen Özkaya

17.Emrah Günaydı

18.Burak Söyleyen

19.Fatih Kulaksız

20.Ecem Alkaş

21.Ecrin Korkmaz

22.Esat Bilayak

23.Mirza Şerifoğlu

24.Enes Bartan

25.Hakan Çakır

26.Serhat Ölmez

27.Umut Esel

28.Buğra Cem İmamoğulları

29.Burcu Kurt



Savcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,



KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR SÜPER LİG MAÇI MERCEK ALTINDA

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,



14 FUTBOLCU GÖZALTINDA

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.”







ERDEN TİMUR NEDEN GÖZALTINDA?

Gazeteci İsmail Saymaz, Erden Timur'un gözaltına alınmasına ilişkin iddiaların detaylarını paylaştı. Saymaz, Timur hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Kamuoyunun tanıdığı bir iş adamı... Galatasaray'ın bilinen tanınan eski yöneticilerden birisi. Şüpheli finansal işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.

Bu kısım Erden Timur'la ilgili... Geçmişte Galatasaray'da idarecilik yapan Erden Timur, banka hesaplarıyla incelenmesiyle ilgili bankacılık kanununa muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edilen bir şüpheli...Bu Erden Timur.

Başsavcılık açıklamasında 14 futbolcunun da 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynadığı tespit edilmiş. İnsan bunu edebinden yapmaz.

Erden Timur'la ilgili daha önce arkadaşımız Murat Ağırel'in kitabında yer verilmişti. Murat Ağırel'in iddiasına göre yasa dışı bir bahis firmasının Erden Timur'un inşaat şirketi üzerinden yüz milyonlarca Euro para akladığı... Aynı şekilde bahis baronu Veysel Şahin'e Erden Timur'un lüks konut projesinden 24 daire sattığı iddia ediliyor. Bu olabilir. Veysel Şahin bahis baronu olarak biliniyor, şu an yurt dışında. Yasa dışı bahis geliri akladığı iddiası var. Bu operasyonun bir süredir geleceği konuşuluyordu. Saadettin Saran'ın serbest bırakılmasının hemen ardından bu operasyonun gelmesinin bir manası var diye düşünüyorum. 'Biz sadece Fenerbahçe'nin kapısına gitmedik, gerekirse Galatasaray'a gideriz' anlamı var gibi...





