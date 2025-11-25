24 Aralık 2023'te Ümraniye'nin Giresun'u 2-1 yendiği karşılaşma için suç duyurusunda bulunan iş insanı Cüneyt Semirli, Giresun'un defans oyuncusu Faruk Can Genç'e 20 bin dolar şike parası verip, maça yüklü bahis oynadıklarını açıkladı. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla başvuru yapan Cüneyt Semirli, kendisinin de söz konusu maça yüksek miktarda bahis oynadığını belirterek “şike itirafında bulundu” ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini savcılığa iletti.

WHATSAPP'TAN ŞİKE TEKLİFİ

Avukat Emre Sirac Pamuk tarafından savcılığa sunulan dilekçeye göre süreç şöyle gelişti:

Cüneyt Semirli, 20 Aralık 2023’te Adana’da bir iddaa bayii sahibi olan Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden aranarak 24 Aralık’taki Ümraniyespor–Giresunspor maçı için şike teklifi aldı.

23 Aralık’ta Semirli ve Kaya İstanbul’da buluştu. Kaya, eski Adanasporlu futbolcu–menajer Koray Şanlı ile “Cenk” isimli bir kişi aracılığıyla **Giresunspor’da bazı futbolcularla para karşılığı anlaşılabileceğini” söyledi.

Şike parası olarak futbolcuya 20 bin dolar verileceği, Semirli’nin ise kendisine düşen payı Ümit Kaya'nın belirttiği hesaba EFT ile gönderdiği belirtildi.

Otel buluşması: 'Odaya Faruk Can Genç geldi'

Dilekçeye göre, 23 Aralık akşamı Semirli ve Kaya, Giresunspor kafilesinin kamp yaptığı Ümraniye’deki Ramada by Wyndham oteline gitti. Semirli otelde bir oda tutarak numarasını Koray Şanlı’ya iletti. Şanlı, eski yöneticiler tarafından tanınmamak için otele girmedi. Yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor’un o dönem defans oyuncusu olan Faruk Can Genç odaya geldi.

Koray Şanlı görüşmeye görüntülü arama ile katıldı.

Bu sırada Ümit Kaya’nın 20 bin dolarlık şike bedelini Faruk Can Genç’e elden teslim ettiği iddia edildi.

Dilekçede, Cüneyt Semirli’nin Ümit Kaya’nın yönlendirmesiyle:

Yurt dışı bahis sitelerinde yüksek miktarlarda bahis oynadığı,

Ümit Kaya’nın kendi iddaa bayii üzerinden de aynı maç için yüklü bahis yaptığı ifade edildi.

3 AY HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI

Bilindiği üzere TFF, 13 Kasım 2024’te açıkladığı geniş kapsamlı bahis operasyonunda 102 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Bu isimler arasında, o dönem Giresunspor forması giyen ve halen Vanspor’da bulunan Faruk Can Genç de yer aldı. Genç, bahis oynadığı gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.