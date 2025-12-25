İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüm ve Köksal, serbest bırakıldı. Arıboğan ve Helvacı hakkında ise için yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartı istendi.

FETÖ'YE YARDIM VE SORUŞTURMA GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇLAMASI

Gözaltı kararı verilen isimler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlaması yöneltildi.

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ OLDU

4 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Gülüm ve Köksal, serbest bırakıldı. Arıboğan ve Helvacı ise adli kontrol şartı talep edilerek mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmada Ali Koç “şikayetçi” olarak yer alıyor.

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım gözaltı kararlarına ilişkin şunları söyledi:

- 3 Temmuz sürecinde çok konuşulan isimlerdi Lutfi Arıboğan'la Ebru Köksal. Futbolda şike soruşturması ve kumpası kapsamında alındı bu isimler. Bu isimler işi farklı boyutlara getirdi sanki. 3 Temmuz'a kadar uzayacak ve oradan kalan bazı şeyler devam edecek gibi gözüküyor. Bize ilk anlatılan şeyler bunlar. Ali Koç'un şikayet ettiğini biliyoruz.

"MEHMET BARANSU İLE İRTİBAT ŞÜPHESİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

- Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.