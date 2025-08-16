İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Tottenham ile Burnley karşı karşıya geldi. Tottenhyam Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçın 4. dakikasında Burnley kalecisi Dubravka topu elinde 8 saniye tuttu. IFAB tarafından açıklanan yeni kurala göre kaleciler topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca rakip takım korner vuruşu kazanıyor. Dubravka'nın hatasıyla yeni kural Premier Lig'de ilk kez uygulandı ve Tottenham köşe vuruşu kazandı.

YENİ KURAL NE DİYOR?

IFAB'ın sitesinden yapılan açıklamaya göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde rakip takım köşe vuruşu kazanacak. Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.