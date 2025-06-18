Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi.

SON 5 SANİYE AÇIK İŞARETLE SAYILIYOR

Hakem 8 saniyenin son 5 saniyesini açık işaretle sayıyor. Bu açık sayma kalecilere bir uyarı amacıyla yapılıyor.

'KURALI TAM ANLAYAMADIM'

Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

KURAL YENİ BAŞLADI

IFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım da ekrana yansıyacak. Maçın hakemi, bu süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek. Kurallara yeni maddeler de eklendi. Video Yardımcı Hakem protokolüne ek yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.