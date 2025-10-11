UEFA, İspanya LaLiga'daki Villarreal-Barcelona ve İtalya Serie A'daki Milan-Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay verdi. LaLiga'daki Villarreal-Barcelona maçı ABD'nin Miami şehrinde, Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

Bu gelişme sonrası FIFA, ulusal lig maçlarının yurtdışında oynanmasını yasaklamak için hukuki adımlar atmayı planlıyor. Kurum, bu konuda hukuki danışmanlık alarak yasal bir yasaklama sürecine gidip gitmeyeceğini değerlendiriyor. Bu hamle, FIFA'nın ulusal liglerin ülke sınırları dışında oynanmasına karşı olan geleneksel tutumunu pekiştiriyor. UEFA, bu kararı FIFA'nın mevcut düzenlemelerine dayandırsa da, FIFA bu uygulamaya sıcak bakmıyor. Kurumun, "futbolun ulusal dengelerini koruma" gerekçesiyle bu tür organizasyonları engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

FIFA'nın olası yasağı, Avrupa kulüplerinin küresel pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle ABD ve Asya pazarlarında oynanacak lig maçları, kulüpler için büyük gelir kapısı anlamına geliyor.