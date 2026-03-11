İran’dan Türkiye’ye yönelen füzeler Ankara–Tahran hattında diplomatik trafiği hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebi üzerine yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini belirterek hava sahasının ihlalinin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşerek risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını istedi.

Arakçi ise Türkiye’ye yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi.

Güvenlik kaynaklarına göre ise Türkiye’ye yönelen iki füzenin de İran’dan ateşlendiği ve her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğu tespit edildi.

Füzelerin Tahran’ın doğusundaki bir bölgeden ateşlendiği, menzillerinin yaklaşık 1.200 kilometre olduğu belirtildi.

İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de NATO görevinde bulunan ABD gemisinden atılan önleme füzesiyle havada imha edildiği kaydedildi.

“MOZAİK SAVUNMA” UYGULANDI

Kaynaklar, olayın İran’daki “mozaik savunma” sistemiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu sisteme göre kriz anlarında ülke savunması bölgesel komutanlıklar arasında parçalı bir yapıya bölünüyor.

Merkezi komuta devre dışı kalsa bile daha önce verilen saldırı talimatları yerel komutanlıklar tarafından uygulanabiliyor.

Türkiye’ye yönelen füzelerin de eski emirleri uygulayan bir bölgesel komutanlık tarafından ateşlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

3. FÜZE ATEŞLENİRSE…

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara rağmen mevcut çatışma ortamı nedeniyle temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin hedefinin savaşın yayılmasını önlemek ve yeni cephelerin açılmasını engellemek olduğunu vurguluyor.

Bu kapsamda bölge ülkeleri ve Azerbaycan ile diplomatik temasların sürdüğü belirtiliyor.

Kaynaklar, İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füze ateşlenmesi ihtimaline ilişkin olarak Ankara’nın savaşa sürüklenmesine yol açacak hiçbir senaryoda yer almayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı bir tutumla caydırıcılığın devrede olacağını ifade ediyor.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARDILAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, güvenlik kaynakları ayrıca İsrail’in İran içinde bazı terör örgütlerini kullanma girişimlerinin yakından takip edildiğini belirtiyor.

Türkiye’nin İran’daki Kürt gruplar üzerinden yürütülebilecek provokasyonların önlenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu konuda önemli ölçüde etkili olduğu ifade ediliyor.

İran’daki bazı oluşumların da geçmiş deneyimlerden ders çıkardıkları, dış aktörlerin operasyonlarında “maşa” olarak kullanılmanın kendi kamuoylarında itibar kaybına yol açtığını gördükleri kaydediliyor.