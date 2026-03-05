Küresel enerji piyasalarında hareketlilik devam ediyor. İsviçre merkezli dev yatırım bankası UBS, petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka analistleri, piyasadaki yapısal risklerin ve jeopolitik belirsizliklerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini vurgulayarak, 2026 yılı için ortalama fiyat öngörüsünü 10 dolar birden artırdı.

2026 HEDEFİ 72 DOLAR

Banka tarafından yapılan resmi açıklamada, 2026 yılı geneli için ortalama petrol fiyatı tahmini 72 dolar/varil olarak revize edildi. UBS, gelecek yıllara dair beklentilerini ise şu şekilde paylaştı:

2026 Yılı Tahmini: 72 dolar (Önceki tahmine göre 10 dolar artış)

2027 Yılı Tahmini: 70 dolar (Sabit tutuldu)

2028 Yılı Tahmini: 75 dolar (Sabit tutuldu)

PETROL 90 DOLARA ÇIKABİLİR

Yayımlanan analizde en dikkat çekici nokta ise "kabus senaryosu" oldu. Yapısal risk priminin yüksek seyrettiğini ifade eden UBS uzmanları, enerji altyapısına yönelik olası saldırıların piyasayı sarsabileceğine vurgu yaptı. Özellikle Katar LNG tesislerine yönelik saldırıların yaşanması durumunda, Brent petrol fiyatlarının kısa sürede 90 doların üzerine fırlayabileceği uyarısı yapıldı.

ENERJİ ALTYAPISI TEHDİT ALTINDA

UBS, küresel petrol arzı üzerindeki risklerin yapısal hale geldiğini savundu. Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji koridorlarını hedef alması ihtimali, piyasalarda fiyat istikrarını bozan en büyük etken olarak görülüyor. Banka, yatırımcıları enerji altyapısına yönelik fiziksel saldırıların yaratacağı ani şoklara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.