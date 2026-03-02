ABD ile İran arasında günlerdir tırmanan gerilim, İsrail’in başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemeleriyle bölgesel bir çatışmaya dönüştü. Peş peşe gelen saldırılar dünya gündemine yerleşti. Gelişmelerin ardından piyasalar yeni haftaya sert yükselişle başladı. Petrol ve altın fiyatlarında dikkat çekici artışlar görüldü.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasaların merakla beklediği petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Brent petrol, geçen haftanın son işlem gününü 73,20 dolardan kapattı. Yeni haftada ise gece seansında saat 02.10 itibarıyla yüzde 12’yi aşan artışla 83,33 dolara yükseldi.

Ons altın, geçen haftanın son işlem gününü 5 bin 279 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 5 bin 374 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Gram altında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Geçen haftayı 7 bin 453 liradan kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 7 bin 600 liradan işlem gördü. Öte yandan hafta sonu kuyumcular ve mobil bankacılık işlemlerinde, piyasaların kapalı olduğu pazar günü gram altın 8 bin 500 liraya kadar yükseldi.

Ham petrol (USOIL) ise geçen haftayı 67,28 dolardan tamamladı. Yeni haftada gece seansında saat 02.10 itibarıyla yüzde 12’nin üzerinde değer kazanarak 75,36 dolara yükseldi.

Gümüş fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftayı 93.79 dolardan kapatan ons gümüş yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında 02.10'da yüzde 2'den fazla değerlenerek 95.98 dolara yükseldi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.