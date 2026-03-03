ABD ve İsrail’in ortak operasyonlarına yanıt veren İran, füze ve insansız hava araçlarıyla İsrail hedeflerinin yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bölgedeki gerilim artarken, hava savunma sistemlerinin sık sık devreye girdiği bildirildi. İran’ın hedef aldığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Dubai ve Abu Dabi’de aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu, gökyüzünde hava savunma sistemlerine ait patlamaların görüldüğü aktarıldı. Saldırılar sürerken BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın bir alışveriş merkezinde görüntülendiği belirtildi. Nahyan’ın heyetiyle birlikte AVM’de dolaştığı, bir restoranda kahve içtiği ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği ifade edildi.

