ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), savaşın sürdüğü İran'ın Geraş bölgesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Jirash bölgesinde, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"NÜKLEER DENEME" ŞÜPHESİ

Depremin ardından bazı Batılı ve İsrailli savunma uzmanları, sarsıntının özelliklerine dikkat çekerek dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Uzmanlar, olayın doğal bir fay hareketliliğinden ziyade, yer altında gerçekleştirilen olası bir nükleer test patlamasından kaynaklanmış olabileceği ihtimalini dile getirdi. Ancak bu değerlendirmelerin şu aşamada yalnızca ön teknik analizlere ve tahminlere dayandığı belirtiliyor.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Ortaya atılan iddiaların ardından İran makamları, depremin doğal bir sismik hareketlilik olduğunu vurguladı. Nükleer deneme iddialarına henüz resmi bir açıklama yapılmadı.