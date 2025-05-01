Galatasaray’da hesaplar şaştı… Yabancı kontenjanı için Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ü opsiyonlıu olarak Avrupa’ya gönderen sarı kırmızılılar iki oyuncudan 20.6 milyon euroluk bir gelir bekliyordu. Ancak Fiorentina Zaniolo'nun, Werder Bremen de Köhn'ün bonservisini almayı düşünmüyor…

Sezon sonu için beklediği 20.6 milyon euro gelirden mahrum kalan Galatasaray’ın kasasından ise 15 milyon Euro çıkacak. Fransa'dan kiralık gelen Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonlarının zorunlu zorunlu olması nedeniyle toplam 15 (8+7) milyon Euro ödenecek.

Bu iki oyuncudan beklenen verimi alamayan Okan Buruk önümüzdeki haftalarda Jakobs ve Frankowski'yi ilk 11'de düşünmüyor.