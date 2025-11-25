UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçında yedek kulübesinde 5 genç oyuncu yer aldı.
Gündüz Galatasaray U19 Takımı'nın Union Saint-Gilloise ile Gençler Ligi'nde oynadığı maçta görev alan Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, A Takım'da yedek kulübesinde yer aldı.
Galatasaray U19 Takımı, Gençler Ligi'nde karşılaştığı Union Saint-Gilloise ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray U19 Takımı, bu beraberlikle birlikte 5 maç sonunda 4 puana ulaştı.