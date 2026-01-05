Ara transfer döneminde orta sahasına takviye arayışındaki Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'yi listesine aldı. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşan Fenerbahçe, henüz Lazio'yu ikna etmeyi başaramadı.

Guendouzi için Lazio ile temaslara başlayan Fenerbahçe'nin transfer girişimi, Galatasaray'ın Inter'den Davide Frattesi hamlesi ile zora girdi. İtalyan gazeteci Alfio Musmarra, Galatasaray'ın Frattesi'yi kadrosuna katması durumunda Inter'in Guendouzi'yi transfer edeceğini iddia etti.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun Guendouzi'yi çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirten Musmarra, Frattesi'nin ayrılması durumunda Milano temsilcisinin Fransız orta saha için girişimlere başlayacağını belirtti.

Lazio'nun da Guendouzi için gelecek teklifleri bekleyerek en yüksek bonservis bedeli ödeyen takımla anlaşmak istediği öğrenildi.