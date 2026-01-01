Gabon hükümeti, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında elenen milli takımın "utanç verici performansının" ardından takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Kaptan Bruno Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da bir daha milli forma giymesi hükümet kararıyla yasaklandı. Galatasaray'ın yıldız ismi Lemina yeni yıla alınan bu şoke edici kararla girdi.

Gabon; Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahilleri'ne karşı oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Spor Bakan Vekili Simplice-Desire Mamboula, Çarşamba günü Fildişi Sahili’ne 3-2 mağlup olunmasının ardından televizyonda yaptığı açıklamada, “Panterler’in Afrika Kupası’ndaki utanç verici performansı nedeniyle, teknik ekibin görevine son verilmiş, millî takım süresiz olarak askıya alınmış ve bazı oyuncular kadro dışı bırakılmıştır” dedi.

2-0'DAN GERİ DÖNEN FİLDİŞİ SAHİLİ GABON'U ELEDİ

Turnuvaya Kamerun ve Mozambik yenilgileriyle başlayan Gabon, son maçında güçlü Fildişi Sahili karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak elendi. Üstelik Fildişi Sahili, karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmıştı.

AUBAMEYANG VE MANGA SON KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

36 yaşındaki Aubameyang sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemezken, tedavi için kulübü Marsilya'ya dönmüştü. 37 yaşındaki Ecuele Manga da kadroda yer almadı. İki futbolcunun da bu turnuvayla millî takım kariyerlerini sonlandırmış olabileceği konuşuluyor.

AUBAMEYANG: “SORUNLAR BENDEN DAHA DERİN”

Tecrübeli golcü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu takımın sorunları, benim bireysel durumumdan çok daha derin” ifadelerini kullandı. Açıklaması, hem kendisini savundu hem de takımdaki genel sorunlara dikkat çekti.

FIFA’NIN MÜDAHALESİ OLABİLİR

Geçmişte Afrika ülkelerinde başarısızlık sonrası millî takımların dağıtılması sık görülse de, FIFA’nın futbol federasyonlarına yönelik hükûmet müdahalelerine karşı sert tutumu nedeniyle bu tarz kararlar günümüzde oldukça nadir alınıyor. Gabon’un kararı bu nedenle FIFA denetimine takılabilir.