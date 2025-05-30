Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk yaşadı. Bu başarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular hazır bulundu.

BİR İSİM MERAK UYANDIRDI

Kabulde, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde takımla birlikte yer alan ama görenlerin kim olduğunu merak ettiği bir isim de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan söz konusu ismin kim olduğu ortaya çıktı. Galatasaray kafilesindeki gizemli isim Victor Osimhen'in abisi Andrew olduğu öğrenildi.

Takım fotoğraflarında yer alan ve büyük merak uyandıran yıldız ismin abisi, sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı.