Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün kuruluş yeri olan Galatasaray Lisesi’nde teneffüs zili, bir günlüğüne “Fener Ağlama” şarkısıyla değiştirildi.

Gazeteci Can Tongo’nun paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, söz konusu uygulama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler, bu davranışın etik olmadığını belirterek eleştirilerini dile getirdi.

Öte yandan ligde önemli bir puan farkı yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe’nin 7, Trabzonspor’un ise 9 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta Samsunspor karşısında galibiyet alması halinde Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan edecek.