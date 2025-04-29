İspanyol devi Real Madrid, 30 yaşının üzerindeki oyuncularına 1 yıllık sözleşme verme geleneğini Thibaut Courtois için bozmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar, Belçikalı file bekçisine 2 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazırlanırken Andriy Lunin için de gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.

LUNIN'E TALİP ÇIKTI

Marca'nın haberine göre karara bağlanması gereken durumlardan biri de Andriy Lunin'in durumu. Kaleci geçen yaz sözleşmesini yeniledi, ancak gerçek şu ki 2029'a kadar geçerli olacak yeni sözleşmeyi imzaladığında sezon umduğu gibi geçmedi. Bu yıl, birkaç takım kalecinin durumu hakkında menajerine bilgi verdi.

Söz konusu habere göre birkaç gün önce Lunin'in menajeri Jorge Mendes, kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek kalecinin güncel durumunu aktarmış ve gelen teklifleri görüşmeye başlamıştı. Sezon boyunca en ısrarcı olan kulüplerden biri Galatasaray oldu ancak şu ana kadar bir anlaşma söz konusu olmadı, sadece durum analizi yapılıyor.