Avrupa Devleri de Peşinde

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Chelsea ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Nkunku, Galatasaray’ın radarına girdi. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferde yalnız olmadığını belirtmek gerekiyor. Premier Lig temsilcisi Aston Villa, eski takımı RB Leipzig ve Bundesliga devi Bayern Münih de 26 yaşındaki oyuncuya talip.

Galatasaray Temasları Sıklaştırdı

Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa’nın birçok kulübünün ilgi gösterdiği Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak için temaslarını hızlandırdı. Galatasaray cephesi, sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi kritik bir adım olarak görüyor.