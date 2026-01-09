Süper Lig’de şampiyonluk yolunda orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminin en iddialı hamlelerinden birini yapmaya hazırlanırken, Avrupa’dan sürpriz bir rakiple karşılaştı. İngiliz devi Manchester United’da geleceği belirsizliğini koruyan Manuel Ugarte için Hollanda temsilcisi Ajax devreye girdi.

Voetball kaynaklı habere göre; Ajax yönetimi, 24 yaşındaki dinamik orta sahayı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Uruguaylı oyuncunun da Hollanda ekibinin projesine sıcak baktığı belirtilirken, bu hamle sarı-kırmızılı camiada transfer planlarının yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Masadaki En Büyük Engel: Yüksek Maaş Yükü

Yetenekli oyuncunun transferindeki en büyük düğüm ise finansal şartlar. Haberin detaylarında, Ugarte’nin Ajax’a transfer olmaya yeşil ışık yaktığı ancak oyuncunun yıllık yüksek maaşının Hollanda kulübü için ciddi bir bariyer oluşturduğu vurgulandı.

Ajax'ın transfer listesinde sadece Ugarte yer almıyor; kulübün eski efsanesi Daley Blind de orta saha takviyesi için alternatif isimler arasında bulunuyor. Ancak Ugarte'nin gençliği ve potansiyeli, onu listenin ilk sırasına taşıyor.

Manuel Ugarte’nin Sezon Karnesi ve Kariyer Yolculuğu

Bu sezon "Kırmızı Şeytanlar" formasıyla 16 resmi maçta görev alan ancak skor üretme başarısı gösteremeyen Ugarte, defansif aksiyonları ve oyun kurulumundaki enerjisiyle tanınıyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Uruguaylı yıldız;

PSG

Sporting Lizbon

Famalicao

Fenix gibi önemli kulüplerde boy göstermişti. Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Ugarte’nin rotasının İstanbul mu yoksa Amsterdam mı olacağı futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.