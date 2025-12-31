Samsunspor, Fenerbahçe ile 6 Ocak'ta Adana'da oynayacağı Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, sezon öncesi hazırlık süreci ve maç takviminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması talebi federasyona iletildi. Başvurunun kulüp tarafından resmi yazıyla yapıldığı öğrenildi.

Samsunspor’un, lig ve diğer organizasyonlardaki müsabakaların daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla bu yönde girişimde bulunduğu belirtildi. TFF’nin başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından kararını açıklaması bekleniyor.

Galatasaray ve Trabzonspor da Süper Kupa maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.