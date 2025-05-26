Süper Lig’de bu sezon attığı gollerle sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı… Sky Sport'un haberine göre; Al Hilal ile Nijeryalı golcü anlaşma sağlamak üzere. Haberde Arabistan ekibinin Osimhen ile bizzat görüştüğü bildirildi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Sky Sport, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi karşılığında yıllık net 18 milyon dolar bir teklif beklediğini, bonuslarla kazancının 20 milyon dolara çıkabileceğini belirtti. Nijeryalının 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı iddia edildi.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Haberde, Al Hilal'in hükümetten bir tutar beklediği söylendi. Spor Bakanlığı bünyesindeki Mali Yeterlilik komitesinin bu transfer için henüz bir onay vermediği bildirildi. Al Hilal'in bu onayı almadan transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi. Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı.