Galatasaray’da şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Gabriel Sara, Suriye Milli Takım’ı ile ilgili ortaya çıkan iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara'nın Suriye Millî Takımı'ndan teklif aldığı ve bu konuda değerlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

ORAYLA HİÇBİR BAĞIM YOK

A Spor'a konuşan Sara, bu iddiaları gülerek cevapladı. Sara, "Haberleri görünce eğlendim. İlk gördüğümde annem yanımdaydı. Birlikte güldük. Komik bir olaydı. Hayatım boyunca Brezilyalı oldum. Orayla hiçbir bağım yok. Böyle bir şeyin nereden çıktığını anlamıyorum" dedi.