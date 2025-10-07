Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara hakkında sosyal medyada gündeme oturan bir iddia ortaya atıldı. Sara’nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu ve bu nedenle Suriye Milli Takımı’ndan davet aldığı öne sürüldü.

KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Futbol kamuoyunda hızla yayılan iddiaya göre, Suriye Futbol Federasyonu yetkilileri, kökenleri dolayısıyla Gabriel Sara’ya millî takımda forma giymesi için teklif götürdü. Galatasaray’ın formda yıldızının ise bu teklifi değerlendirmek için süre istediği, kararını henüz netleştirmediği iddia edildi.

Gabriel Sara cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun Suriye’den gelen teklife vereceği yanıt ve bu sürecin FIFA vatandaşlık kriterleri açısından nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.