Cimbom'un UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off turunda Juventus'u sahasında 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşmada ilk golü atan Sara, maçın adamı seçilerek büyük bir onur yaşamıştı. Sambacı futbolcunun Brezilya Milli Takımı ile kariyerinin en büyük mutluluğunu yaşaması da an meselesi.

Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti'nin, Juventus maçının ardından Sara'yı listesine aldığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta sahayı bir süredir takip eden deneyimli hocanın, Juventus maçının ardından Sara'yı milli takımda değerlendirmek adına görüşlerinin olumlu yönde güçlendiği bildirildi.

"ÖZEL BİR GECEYDİ"

Maçın adamı seçilen Sara ise karşılaşmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İnsanın hayalini kurduğu türden, özel bir geceydi. Sahada gösterdiğimiz bağlılık ve ruh için ekibimle gurur duyuyorum. Şimdiye kadarki harika çalışma için herkese tebrikler. Ayağımız yere basıyor çünkü henüz hiçbir şey bitmedi. Tüm odağımız rövanş maçında" ifadelerine yer vermişti.