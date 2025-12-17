‘Yasa dışı bahis’ ve ‘kara para’ operasyonları dijital medyaya da sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla dijital yayın platformu Gain Medya ve bağlantılı şirketlere operasyon düzenlendi. Gain dahil 7 şirketin kontrolü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçerken, haber akışı Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin günü yüzde 0.94 kayıpla tamamlanmasına sebep oldu.

450 MİLYONLUK ÖDEME

Operasyon, Gain Medya’nın sahibi olan Anahat Holding’e yönelik soruşturma kapsamında düzenlendi. Soruşturmayla yüz milyonlarca liralık para trafiğinin kaynağının açıklanamadığı, şirket finansmanının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi. Elde edilen delillerle şirketin yüzde 50 hissesini geçen yıl devralan Berkin Kaya’nın yanı sıra Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri ile yoğun SWIFT transferleri bulunduğu, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para gönderildiği belirtildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı vurgulandı. Soruşturmayla Berkin Kaya’nın Gain’e devir öncesi ve sonrasında yaklaşık 450 milyon TL ödeme yaptığı belirlendi.

SERİ SONA ERDİ

Gain’e operasyonla borsada yükseliş serisi dün sona erdi, BIST 100 endeksi günü yüzde 0.94 kayıpla 11.348 puandan tamamladı. İntegral Yatırım, günlük bülteninde “Siyasi gelişmeler, piyasanın önünü tıkadı” dedi.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise borsada geçen haftadan bu yana süren yükselişin arkasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) olduğunu söyledi. Eryılmaz, TÜİK’in 2026’da uygulanacak yeni modelinde kiranın ağırlığının düşmesiyle enflasyonun gerileyeceği ve daha büyük faiz indirimlerine alan açabileceğini belirtti.

1.116 ŞİRKETLİ TMSF İMPARATORLUĞU

Türkiye, iş dünyasına, medyaya ve muhalif siyasetçilere 19 Mart’tan bu yana hızlanan operasyonlara şahit olurken, yıla TMSF damgasını vurdu. TMSF’nin kontrolündeki şirket sayısı 1.100’ü aşarken, personel sayısı ise 504’te kaldı.

56 BİNLİK İSTİHDAM

TMSF’nin faaliyet raporlarına göre Şubat 2025 itibarıyla kayyum atanan şirket sayısı 679, bu şirketlerde istihdam edilen personel sayısı ise 23 bin 574 seviyesindeydi. Yalnızca 10 aylık dönemde kayyum atanan şirket sayısı yüzde 64 oranında artarak 1.116’ya yükseldi. Kayyum atanan şirketlerde istihdam edilen personel sayısı ise yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 55 bin 992’ye ulaştı. Bu şirketlerin aktif büyüklüğü eylül sonunda 361.2 milyar TL oldu. ‘Türkiye’nin en büyük holdingine dönüştü’ denilen TMSF faaliyetlerini 338’i kadrolu, 166’sı ise geçici görevli olmak üzere 504 personel ile yürütüyor. TMSF, faaliyet raporunda kayyum atanan şirketlerin yönetimine 318’i TMSF personeli olmak üzere toplam 442 kişi atandığını belirtti. Kayyum atanan şirketlerin yüzde 14’ü inşaat ve mimarlık, yüzde 13’ü gıda, tarım ve hayvancılık, yüzde 12’si ise enerji sektöründe.

TMSF, 6 yıllık şirketin dördüncü sahibi konumunda

Dijital yayın platformu Gain, 2019’da kuruldu. Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulan şirket, 2023’te Rams Türkiye tarafından satın alındı. Geçen yıl ise Anahat Holding, Gain’i Rams’tan satın aldığını duyurdu.TMSF, 6 yıllık şirketin dördüncü sahibi oldu. Gain dizi, film, belgesel, haber gibi birçok içeriğe ev sahipliği yapıyor. Kayyum atanmadan önce şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Selahattin Aydın görev yapıyordu. Gain başta futbol takımları ve Youtube kanalları olmak üzere birçok farklı kişi ve kuruma sponsor olarak dikkatleri çekmişti.