65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, dondurucu soğuğa aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde Galata Köprüsü’ne gelerek oltasını denize attı. Öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit tutan Gökçebay’ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadın, balıkları satın almak istediğini belirtti. Gökçebay’ın güvenini kazanan kadın, dolu balık kovasını teslim alır almaz beklenmedik bir hamle yaptı ve tüm balıkları yeniden denize boşalttı.

'BİR TANE KOYARIM SANA' SÖZLERİYLE TEHDİT ETTİ

ATV'nin haberine göre, neye uğradığını şaşıran yaşlı balıkçı, saatlerce verdiği emeğin bir anda yok edilmesine tepki gösterince gerginlik tırmandı. Kendisini "Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin" sözleriyle savunan kadın, Gökçebay’ın haklı itirazlarına "Sana bir tane koyarım" diyerek saygısızca karşılık verdi. Satın alacağını vaat ettiği balıkların parasını da "Param yok" diyerek ödemeyen kadın, çevredeki vatandaşların tepkisi artınca hızla olay yerinden uzaklaştı.